«Путин не понимал реального положения вещей — и не ожидал такого сопротивления Украины». Интервью с военным аналитиком

— Проблема России в том, что если бы она сосредоточила все свои военные силы и использовала эффект неожиданности во время первых двух недель войны, а также выжала максимум из своего командования, то, вероятно, смогла бы достичь большего успеха. Все это очень сильно ударило бы по армии Украины.

— Похоже ли все это на то, что Путин решил вести длительную войну на истощение?

Так что ни один из этих вариантов развития событий не будет хорошим [для Путина]. Но наиболее вероятная ситуация в ближайшее время — это продолжение примерно того, что происходит сейчас. На протяжении следующего месяца линия фронта не будет значительно сдвигаться, но будет вестись активный артиллерийский огонь.

Но без объявления о мобилизации России будет тяжело продержать войну в текущем состоянии [даже] до осени. Российская армия понесла тяжелые потери и будет продолжать терять войска. Не думаю, что в таких условиях Украина пойдет на какие-либо серьезные компромиссы. Не факт, что она согласится на деэскалацию конфликта даже при попытке деэскалации со стороны России. На мой взгляд, в этом случае Украина, возможно, может отвоевать Донбасс — даже вместе с территориями, которые до 24 февраля были под контролем России.

Сейчас любой возможный ход Путина связан с рисками. Например, при решении о мобилизации он несет большие внутриполитические риски. Также непонятно, насколько эффективными будут резервисты и новобранцы.

Как будет развиваться ситуация, не до конца понятно, но не думаю, что Россия сохранит значительную часть [оккупированных] территорий. А дальнейший захват может осложниться из-за поставок от НАТО [в Украину]: высокоточное оружие, барражирующие боеприпасы — все они крайне эффективны.

— Закончилась битва за Киев — это была самая амбициозная и недостижимая цель России. Последние две-три недели [российская армия] сфокусирована на Донбассе и отдельных частях юга Украины. Россия захватывает какие-то территории, но неясно, что будет происходить в дальнейшем. У Украины построена хорошая защита в [восточном] регионе, а Россия уже понесла серьезные потери, что осложняет наступление.

— Как можно оценить то, что сейчас происходит на войне в Украине?

Еще одна проблема в том, что армия РФ уже страдает от сложностей с поставками. И особенно страдают подразделения, совершающие военные маневры: ВДВ, морская пехота, спецназ. Все они уже понесли большие потери.

Если Россия понесет еще больше потерь среди этих подразделений, то возникает вопрос: как Россия будет хотя бы удерживать занятые позиции при наступлении украинских сил? Наиболее вероятный сценарий — постройка оборонительных укреплений с обеих сторон и учащение артиллерийского огня. И, скорее всего, все это станет войной на истощение.

— России удалось решить хотя бы часть проблем в снабжении армии, которые были в начале вторжения?

— Главной проблемой в начале войны стало то, что большинству российских военных частей не сказали заранее, что они отправляются на войну. Решения, принятые в тот момент, не учитывали планирование поставок на столь длительный срок. Поставки частей для техобслуживания, воды, пищи обычно планируются заранее, но времени на планирование, видимо, не дали. Такой ход очень повредил логистике.

Еще один важный аспект заключается в том, что план вторжения включал в себя очень много направлений наступления, для которых тяжело поддерживать логистику одновременно. В каком-то смысле, сместив фокус на Донбасс, России удалось выправить логистику. Возможно, она стала лучше просто за счет уменьшения области военных действий, но все еще может иметь существенные недостатки.

— В сети много информации о плохом снаряжении российской армии — фотографии просроченных сухпайков и так далее. Это так?

— Российские войска не так уж хорошо снаряжены. Например, они до сих пор используют весьма устаревшие танки Т-72. Еще одна из слабостей [российской армии] в том, что у них недостаточно приборов ночного видения, особенно у личного состава. В целом могу предположить, что снаряжение российского солдата сопоставимо со снаряжением украинского.