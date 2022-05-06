Все ли акции способны защитить от инфляции?
Ускорение инфляции в Эстонии и других странах мира означает для инвесторов значительное изменение рыночной среды. По мере роста инфляции ожидания инвесторов в отношении доходности финансовых активов растут. Однако, при нынешних ценах этим ожиданиям могут соответствовать лишь немногие классы активов.
В этом году в западных странах ожидается рост цен примерно на 7 %. Настолько быстрый рост в последний раз наблюдался в 1970-х годах, когда война во Вьетнаме стала для США слишком дорогостоящей, золотой стандарт распался, а цены на топливо на мировом рынке повысились вследствие нефтяных войн на Ближнем Востоке. Период инфляции в то время продлился десять лет и завершился благодаря значительному повышению процентных ставок центральными банками.
Для финансовых активов среда с быстрой инфляцией 1970-х годов была неблагоприятной. Как и в случае с ожидаемым ростом цен в этом году, в течение десятилетия инфляция в среднем составляла 7 % в год. В то время доходность, превышающую инфляцию, давали инвестиции в золото, а также в нефть, пшеницу и другие сырьевые ресурсы, жилье же дорожало параллельно с инфляцией. Доходность классических финансовых активов на рынках акций и облигаций оставалась ниже уровня инфляции.
История богата инфляционными всплесками
На фондовых рынках всплеск инфляции совпал с лопнувшим в середине 1970-х годов биржевым пузырем Nifty Fifty, когда основные фондовые индексы упали на 40–50 %. На бирже США обрушились 50 акций, купленных в рамках стратегии «Покупай и держи», поскольку инвесторам казалось, что, купив акции Coca-Cola и McDonald's, в проигрыше остаться невозможно.
Однако когда рыночная конъюнктура изменилась, инвесторам пришлось понервничать. В условиях более ранней инфляции в 3 % они были удовлетворены дивидендной доходностью в 3 %, но, когда инфляция составляла уже не менее 7 %, они захотели получать по своим финансовым активам и дивиденды в размере 7 %. К сожалению, во времена быстрой инфляции большинству компаний очень трудно увеличить свои дивиденды, поскольку цены на входные ресурсы растут, а маржа прибыли компаний находится под давлением. Это оставляет инвесторам только один способ получить более высокую прогнозную доходность: цена акций просто должна упасть настолько, чтобы предложить доходность в размере 7 % вместо 3 % при выплате дивидендов в том же объеме. Для этого в 1970-х цены на многие акции должны были потерять половину. В период с 1973 по 1974 год, например, фондовый индекс Dow Jones снизился на 45 %.
Этот последний период масштабной инфляции развенчивает миф о том, что акции всегда являются хорошей защитой от высокой инфляции. Одно десятилетие – это небольшой период для того, чтобы делать далеко идущие выводы, но это лучшее, что нам предлагает история. Западные страны не видели сильного инфляционного давления в течение последних 40 лет, и тем более важным является изменение этой тенденции сейчас.
Пенсионный фонд, противостоящий инфляции
На фоне усиления инфляционного давления Пенсионный фонд LHV L сумел предложить в этом году хорошую доходность благодаря разнообразным альтернативным и внебиржевым инвестициям. На фондовых рынках пенсионный фонд L вложил значительные средства в предприятия, связанные с сырьевым сектором, которые извлекают выгоду из роста цен на драгоценные металлы, энергоносители и другие сырьевые ресурсы. В условиях быстрой инфляции сырье предлагает наилучшую доходность на биржах, и мы считаем этот класс активов одним из краеугольных камней стабильности в изменившейся рыночной среде.
Пенсионными фондами LHV управляет AS LHV Varahaldus. Стоимость паев фондов может как увеличиваться, так и уменьшаться, и доходность фондов в предыдущие периоды не является обещанием или указанием на доходность в последующие периоды. Сохранение стоимости вложенных фондом денежных средств не гарантируется. Ознакомьтесь с проспектом пенсионных фондов LHV и основными информационными документами на lhv.ee и проконсультируйтесь со специалистом.