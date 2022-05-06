Все ли акции способны защитить от инфляции?

В этом году в западных странах ожидается рост цен примерно на 7 %. Настолько быстрый рост в последний раз наблюдался в 1970-х годах, когда война во Вьетнаме стала для США слишком дорогостоящей, золотой стандарт распался, а цены на топливо на мировом рынке повысились вследствие нефтяных войн на Ближнем Востоке. Период инфляции в то время продлился десять лет и завершился благодаря значительному повышению процентных ставок центральными банками.

Для финансовых активов среда с быстрой инфляцией 1970-х годов была неблагоприятной. Как и в случае с ожидаемым ростом цен в этом году, в течение десятилетия инфляция в среднем составляла 7 % в год. В то время доходность, превышающую инфляцию, давали инвестиции в золото, а также в нефть, пшеницу и другие сырьевые ресурсы, жилье же дорожало параллельно с инфляцией. Доходность классических финансовых активов на рынках акций и облигаций оставалась ниже уровня инфляции.

История богата инфляционными всплесками

На фондовых рынках всплеск инфляции совпал с лопнувшим в середине 1970-х годов биржевым пузырем Nifty Fifty, когда основные фондовые индексы упали на 40–50 %. На бирже США обрушились 50 акций, купленных в рамках стратегии «Покупай и держи», поскольку инвесторам казалось, что, купив акции Coca-Cola и McDonald's, в проигрыше остаться невозможно.