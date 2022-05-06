Портфель недооцененных акций на 2022 год: 7 инвестиционных идей с потенциалом роста до 135%

Недооцененные акции – это ценные бумаги, реальная стоимость которых, согласно отчетам финансовых экспертов выше, чем рыночная. Они объективно должны стоить дороже. И инвесторам, желающим приумножить капитал, есть смысл добавить в портфель акции нескольких таких компаний.

Повышенный риск инвестиций в недооцененные акции

Если компания покажет хорошее развитие, рост цен ее активов может быть сильным – десятки процентов в год. Нередко низкая стоимость ценных бумаг 一 непродолжительное явление. Но бывает, что эмитент не развивается, цена с течением времени не повышается или даже падает. Именно в этом заключается высокий риск таких ценных бумаг.

Как понять, что акция недооценена

Прежде всего нужно провести фундаментальный анализ, чтобы выявить дальнейшие тенденции. Сориентироваться помогут такие показатели:

P/E — указывает на отношение стоимости всех ценных бумаг к прибыли эмитента;

P/BV — рассчитывает соотношение капитализации компании к балансовой стоимости активов;

P/CF — вычисляет отношение всех акций к свободному денежному потоку;

P/S — рассчитывает соотношение цены акции к выручке.

Чем ниже все эти коэффициенты, тем лучше для инвестора. Это может означать, что акция недооценена.

Конечно, только цифровых данных недостаточно, чтобы понять перспективу акций. Нужно обрабатывать много информации о таких компаниях, чтобы «поймать нужную волну».

Коэффициенты могут снижаться в двух случаях.

1. Первая ситуация — позитивная. Случается, если ценная бумага дорожает, продажи и чистая выручка стабильно растут, поток свободных денег увеличивается, а кредитная нагрузка снижается. Тогда финансовые мультипликаторы снижаются, и компанию будут считать недооцененной. Главное для инвестора в этом случае — зафиксировать, что доход на акцию растет.