21.03.2022, 09:41
Андрей Макаревич назвал Россию четвёртым рейхом
ФОТО: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press | Komsomolskaya Pravda,Global Look Press,Веленгурин Владимир,������������������������������������
Легендарный российский музыкант Андрей Макаревич в своем телеграм-канале провел необычный исторический экскурс на тему войны.
Артист предложил подписчикам вспомнить, как трагически закончилась судьба Гитлера и его последователей, а также, сколько времени современной Германии пришлось "отмываться" от кровавой истории и выплачивать репарации.
"Тем, кто еще не понял, что мы уже в четвёртом рейхе, надо срочно вспомнить, чем закончился третий", - написал Макаревич.