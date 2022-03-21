Андрей Макаревич назвал Россию четвёртым рейхом

Артист предложил подписчикам вспомнить, как трагически закончилась судьба Гитлера и его последователей, а также, сколько времени современной Германии пришлось "отмываться" от кровавой истории и выплачивать репарации.

"Тем, кто еще не понял, что мы уже в четвёртом рейхе, надо срочно вспомнить, чем закончился третий", - написал Макаревич.