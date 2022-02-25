За рубежом
25.02.2022, 04:34

ОНЛАЙН | Война в Украине: российские войска захватили Херсон и Чернобыль, начался обстрел Киева

 
постоянно дополняется!
APTOPIX Ukraine Tensions
APTOPIX Ukraine Tensions
ФОТО: AP | Evgeniy Maloletka,TT NYHETSBYRÅN

Оперативные новости вокруг войны Украины и России читайте в нашем онлайн-блоге.

В 5 утра в четверг по таллинскому времени Путин выдвинул ультиматум украинской армии и начал военное вторжение на территорию независимой страны.

Все главные события кризиса в Украине — в нашем онлайн-блоге. (Если не появляется блог, обновите страницу)

RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии