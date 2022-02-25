25.02.2022, 04:34
ОНЛАЙН | Война в Украине: российские войска захватили Херсон и Чернобыль, начался обстрел Киева
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ФОТО: AP | Evgeniy Maloletka,TT NYHETSBYRÅN
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В 5 утра в четверг по таллинскому времени Путин выдвинул ультиматум украинской армии и начал военное вторжение на территорию независимой страны.
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