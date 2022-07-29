29.07.2022, 14:16
ОНЛАЙН | В сети появилось видео с пытками военного ВСУ. Россия использует „бойцов Вагнера“. Киев заявляет, что колонию с пленными обстреляла РФ
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ФОТО: | Sipa Press
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