Новости России
29.07.2022, 14:16

ОНЛАЙН | В сети появилось видео с пытками военного ВСУ. Россия использует „бойцов Вагнера“. Киев заявляет, что колонию с пленными обстреляла РФ

 
Все подробности происходящего в Украине
ФОТО: Levine/Washington Post/SIPA | Sipa Press

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