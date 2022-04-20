Новости России
20.04.2022, 07:00

ОНЛАЙН | США считают, что Россия выбилась из графика в Донбассе. На "Азовстали" более 600 раненых

 
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Russian Missile strike in Lviv, Ukraine - 18 Apr 2022
Russian Missile strike in Lviv, Ukraine - 18 Apr 2022
ФОТО: © Matthew Hatcher / SOPA Images | Matthew Hatcher,SOPA Images via ZUMA Press Wire

Оперативные новости о военном вторжении России в Украину читайте в нашем онлайн-блоге.

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Обращаем ваше внимание на то, что в условиях войны проверка публикуемой информации затруднена.

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