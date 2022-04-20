20.04.2022, 07:00
ОНЛАЙН | США считают, что Россия выбилась из графика в Донбассе. На "Азовстали" более 600 раненых
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ФОТО: © Matthew Hatcher / SOPA Images | Matthew Hatcher,SOPA Images via ZUMA Press Wire
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