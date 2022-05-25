25.05.2022, 06:30
ОНЛАЙН | Ситуация в Донбассе ухудшается для украинской армии, в Запорожской области готовятся к выдаче российских паспортов
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ФОТО: REUTERS | ALEXANDER ERMOCHENKO
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