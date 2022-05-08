08.05.2022, 09:28
ОНЛАЙН | "Россияне забрали у людей и этот шанс". Власти Луганской области заявили о гибели около 60 человек в результате авиаудара по школе
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ФОТО: МИД Украины | Kuvatõmmis
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