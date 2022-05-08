Новости России
08.05.2022, 09:28

ОНЛАЙН | "Россияне забрали у людей и этот шанс". Власти Луганской области заявили о гибели около 60 человек в результате авиаудара по школе

 
Все подробности происходящего в Украине
В результате авиаудара РФ по школе Белогоровки предварительно погибли 60 человек
В результате авиаудара РФ по школе Белогоровки предварительно погибли 60 человек
ФОТО: МИД Украины | Kuvatõmmis

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