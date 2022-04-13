Новости России
13.04.2022, 07:00

ОНЛАЙН | Россия заявила об обстреле поселка в Брянской области Украиной, в ДНР и ЛНР проводят принудительную мобилизацию

 
Все подробности происходящего в Украине

UKRAINE-CRISIS/MARIUPOL
UKRAINE-CRISIS/MARIUPOL
ФОТО: REUTERS | ALEXANDER ERMOCHENKO,X03560

Оперативные новости о военном вторжении России в Украину читайте в нашем онлайн-блоге.

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Обращаем ваше внимание на то, что в условиях войны проверка публикуемой информации затруднена.

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