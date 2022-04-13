13.04.2022, 07:00
ОНЛАЙН | Россия заявила об обстреле поселка в Брянской области Украиной, в ДНР и ЛНР проводят принудительную мобилизацию
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ФОТО: REUTERS | ALEXANDER ERMOCHENKO,X03560
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