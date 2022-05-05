05.05.2022, 10:36
ОНЛАЙН | РФ отрепетировала тактический удар по Европе. «Искандеры» способны накрыть Украину, Польшу, Эстонию и достать до Берлина
Все подробности происходящего в Украине
ФОТО: ZUMAPRESS.com | Joe M O Brien
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