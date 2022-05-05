Новости России
05.05.2022, 10:36

ОНЛАЙН | РФ отрепетировала тактический удар по Европе. «Искандеры» способны накрыть Украину, Польшу, Эстонию и достать до Берлина

 
Все подробности происходящего в Украине
Львов
Львов
ФОТО: ZUMAPRESS.com | Joe M O Brien

Оперативные новости о военном вторжении России в Украину читайте в нашем онлайн-блоге.

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Обращаем ваше внимание на то, что в условиях войны проверка публикуемой информации затруднена.

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