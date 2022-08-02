02.08.2022, 11:03
ОНЛАЙН | Кто уничтожил тюрьму в Еленовке? Семьи защитников „Азовстали“ возмущены до предела. Борт SPAR19 с Нэнси Пелоси вошел в тайваньскую зону ПВО
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ФОТО: | REUTERS
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