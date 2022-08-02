Новости России
02.08.2022, 11:03

ОНЛАЙН | Кто уничтожил тюрьму в Еленовке? Семьи защитников „Азовстали“ возмущены до предела. Борт SPAR19 с Нэнси Пелоси вошел в тайваньскую зону ПВО

 
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ФОТО: VALENTYN OGIRENKO | REUTERS

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Обращаем ваше внимание на то, что в условиях войны проверка публикуемой информации затруднена.

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