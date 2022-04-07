Новости России
07.04.2022, 10:39

ОНЛАЙН | "Картина в Бородянке страшнее, чем в Буче. Что же будет, когда мир узнает всю правду о том, что войска РФ наделали в Мариуполе?"

 
Все подробности происходящего в Украине

Borodyanka
Borodyanka
ФОТО: ZUMAPRESS.com | ZUMAPRESS.com

Оперативные новости о военном вторжении России в Украину читайте в нашем онлайн-блоге.

Здесь вы найдете все главные события кризиса в Украине. (Если не появляется блог, обновите страницу)

Обращаем ваше внимание на то, что в условиях войны проверка публикуемой информации затруднена.

RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии