07.04.2022, 10:39
ОНЛАЙН | "Картина в Бородянке страшнее, чем в Буче. Что же будет, когда мир узнает всю правду о том, что войска РФ наделали в Мариуполе?"
Все подробности происходящего в Украине
ФОТО: ZUMAPRESS.com | ZUMAPRESS.com
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