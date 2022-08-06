Новости России
06.08.2022, 10:55

ОНЛАЙН | Глава „новой администрации“ Запорожской области объявил о подготовке к „референдуму“. Речь идет о присоединении региона к России

 
Все подробности происходящего в Украине
Краматорск, Донецкая область. Местные жители перед эвакуацией в Германию
Краматорск, Донецкая область. Местные жители перед эвакуацией в Германию
ФОТО: ALKIS KONSTANTINIDIS | REUTERS/Scanpix

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