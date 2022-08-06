06.08.2022, 10:55
ОНЛАЙН | Глава „новой администрации“ Запорожской области объявил о подготовке к „референдуму“. Речь идет о присоединении региона к России
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ФОТО: | REUTERS/Scanpix
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