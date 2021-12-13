Экономика
13.12.2021, 14:54

ГРАФИК | Потепление принесло свои плоды: ночью цены на электричество ждет значительное падение

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Birgit Maranik
Birgit Maranik birgit.maranik@ekspressmeedia.ee
Elektriliinid
ФОТО: Ekspress Meedia | Argo Ingver

Есть причина для радости - биржевая цена электричества в ночь на вторник значительно снизится.

Потребители электричества по биржевой цене смогут насладиться самым дешевым электричеством этой ночью с часа до шести утра, когда электроэнергия будет стоить всего около 79 евро за МВт-ч. Последний раз цена была настолько низкой 30 ноября.

А вот самой высокой цена будет во вторник утром в 9-11 часов и вечером в 15-19 часов.

Средняя дневная цена будет дешевле, чем вчера, и составит около 205,7 евро за МВт-ч. Максимально придется заплатить 370 евро за МВт-ч.

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