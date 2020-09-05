05.09.2020, 00:08
СЕГОДНЯ: В Эстонии стартует этап чемпионата мира по ралли. Тянак, Грязин и другие звезды
Сегодня в Эстонии стартует этап чемпионата мира по ралли WRC, действующим победителем которого является хозяин трассы Отт Тянак.
Сегодня в Эстонии стартует этап чемпионата мира по ралли WRC, действующим победителем которого является хозяин трассы Отт Тянак.
В чемпионате, в календарь которого были внесены коррективы из-за коронавируса, Тянак занимает 5-е место после 3-х этапов (38 очков). Лидирует Себастьян Ожье (62 очка). Россиянин Николай Грязин на предыдущем этапе в Мексике сумел завершить дистанцию в очковой зоне и занимает 12-е место в чемпионате с 6 набранными баллами.
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