Ралли Эстонии: Тянак лидирует после первого дня

После первых 11-ти этапов экипаж Тянак - Ярвеойя занимает первое место. На 11,7 секунд от эстонца отстает товарищ по команде Hyunday Крэйг Брин. Замыкает тройку сильнейших Себастьян Ожье на "Тойоте". У него в пассиве 28,7 секунды.

Первый день соревнований омрачился аварией Георга Гросса, сына известного бизнесмена Олега Гросса. Не избежал аварии и один из претендентов на победу, еще один гонщик Hyunday Тьерри Нойвилль. Ошибка на 8-м спецучастке отправила его на 40-е место и вычеркнула из списка претендентов на победу.

Завтра пройдет заключительный день соревнований.

В чемпионате, в календарь которого были внесены коррективы из-за коронавируса, Тянак занимает 5-е место после 3-х этапов (38 очков). Лидирует Себастьян Ожье (62 очка). Россиянин Николай Грязин на предыдущем этапе в Мексике сумел завершить дистанцию в очковой зоне и занимает 12-е место в чемпионате с 6 набранными баллами.

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