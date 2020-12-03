Звезда мирового тенниса забеременела от врача во время лечения от Covid-19

По информации Kurir, сербская теннисистка ждет ребенка от доктора Бранко Барача, с которым она познакомилась в одной из элитных клиник Белграда.

Доктор знает свое дело

В июне Янкович принимала участие в выставочном турнире, который организовал в Белграде лучший теннисист мира Новак Джокович. Когда серб заболел коронавирусом, близко контактировавшая с ним Янкович сразу же побежала сдавать анализы. Тогда-то она и познакомилась с доктором-ревматологом. Их знакомство очень быстро переросло в романтические отношения.

Ранее у 35-летней теннисистки был роман с парнем из Панчево (город в 15 километрах от Белграда). Молодые хорошо ладили между собой и строили планы на будущее, но вмешалась мать теннисистки Снежана, сообщает Kurir.

Богатая невеста

По ее мнению, избранник Елены должен соответствовать звездному статусу дочери как в профессиональном, так и в финансовом плане. Провинциальный кавалер этим критериям не отвечал, зато доктор столичной клиники - совсем другое дело.

Янкович завершила активные выступления в 2017 году. Она выиграла 15 профессиональных турниров и была финалисткой Уимблдона. За свою теннисную карьеру Янкович заработала на корте 19 млн долларов призовых.