Жуткая картина. Теннисный комплекс US Open переоборудован под больницу

На территории Национального теннисного центра в Нью-Йорке, где проводятся матчи Открытого чемпионата США, сооружен полевой госпиталь на 470 коек. Первые пациенты в него уже поступили.
Помимо медицинской зоны, на территории теннисного центра развернут продовольственный склад, где выдают продуктовые пакеты детям, медикам и нуждающимся в помощи.
Нью-Йорк с населением 8,2 млн человек стал главным очагом распространения опасной болезни в США. В самом крупном городе страны зафиксировано 170 000 случаев заражения коронавирусом. От смертельной инфекции в Нью-Йорке скончались 7800 человек.
Официально Открытый чемпионат США по теннису - он должен стартовать 24 августа - не перенесен. Однако многие эксперты полагают, что это вопрос времени.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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