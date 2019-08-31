Жена первой ракетки мира будет выпускать мыло из своего грудного молока

"Вернулась домой спустя несколько месяцев и обнаружила кучу замороженных упаковок с грудным молоком. Не верится, что мы не использовали их все! Теперь мне сказали, что они просрочены и их придется выбросить, но я не могу так поступить... Просто не могу", - сказала Елена.

"К счастью, для молока можно найти предназначение – делать из него мыло, средства для купания и косметику. И я займусь этим!" – добавила Елена в Инстаграме.

Проблем с финансирование у нее возникнуть не должно. Джокович заработал в качестве призовых свыше 130 млн долларов.