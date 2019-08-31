Жена первой ракетки мира будет выпускать мыло из своего грудного молока
Жена первой ракетки мира Новака Джоковича сообщила, что будет делать косметические средства из своего грудного молока.
Жена первой ракетки мира Новака Джоковича сообщила, что будет делать косметические средства из своего грудного молока.
"Вернулась домой спустя несколько месяцев и обнаружила кучу замороженных упаковок с грудным молоком. Не верится, что мы не использовали их все! Теперь мне сказали, что они просрочены и их придется выбросить, но я не могу так поступить... Просто не могу", - сказала Елена.
"К счастью, для молока можно найти предназначение – делать из него мыло, средства для купания и косметику. И я займусь этим!" – добавила Елена в Инстаграме.
Проблем с финансирование у нее возникнуть не должно. Джокович заработал в качестве призовых свыше 130 млн долларов.
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