04.02.2021, 11:25

Заразившийся короной охранник породил хаос. Все матчи отменены

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Заразившийся короной охранник породил хаос. Все матчи отменены
Zuma Press/Scanpix

4 февраля эстонские теннисистки Анетт Контавейт и Кайа Канепи должны были провести очередные матчи в Австралии, однако случился форс-мажор: у охранника отеля, в котором живут игроки и тренеры, выявлено заражение коронавирусом - все 6 женских и мужских турниров, проходящих в Мельбурне, пришлось приостановить.

С охранником могли контактировать до 600 человек. Игроки и сотрудники отеля должны теперь сдать тест на коронавирусную инфекцию.

Все запланированные матчи на турнирах в Мельбурне перенесены на 5 февраля. Во втором круге Контавейт сыграет с 35-летней американкой Бетани Маттек-Сандс (WTA 339).

В параллельно проходящем турнире выигравшая три матча подряд Канепи ждет встречи в четвертьфинале с чешской теннисисткой Каролиной Муховой (WTA 27).

4 февраля в Мельбурне должна была пройти жеребьевка Открытого чемпионата Австралии, но ее также на сутки перенесли. Старт первого в этом году турнира "Большого шлема" запланирован на 8 февраля.

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