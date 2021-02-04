Заразившийся короной охранник породил хаос. Все матчи отменены

С охранником могли контактировать до 600 человек. Игроки и сотрудники отеля должны теперь сдать тест на коронавирусную инфекцию.

Все запланированные матчи на турнирах в Мельбурне перенесены на 5 февраля. Во втором круге Контавейт сыграет с 35-летней американкой Бетани Маттек-Сандс (WTA 339).

В параллельно проходящем турнире выигравшая три матча подряд Канепи ждет встречи в четвертьфинале с чешской теннисисткой Каролиной Муховой (WTA 27).

4 февраля в Мельбурне должна была пройти жеребьевка Открытого чемпионата Австралии, но ее также на сутки перенесли. Старт первого в этом году турнира "Большого шлема" запланирован на 8 февраля.