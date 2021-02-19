Японка против американки. Кто выиграет первый турнир "Большого шлема" в 2021 году?

Фаворитом финального поединка считается 23-летняя Осака. Она трижды играла в финалах турнира "Большого шлема" и все три матча выиграла, в том числе и в Мельбурне.

25-летняя Брэди в первые пробилась в финал. Ранее ее наивысшим достижением был прошлогодний полуфинал Открытого чемпионата США.

Букмекеры оценивают победу Осаки в финальном матче коэффициентом 1,22.