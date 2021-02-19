Японка против американки. Кто выиграет первый турнир "Большого шлема" в 2021 году?

В Мельбурне близится к завершению Открытый чемпионат Австралии по теннису. В финале женского одиночного разряда японка Наоми Осака (WTA 3) сыграет с американкой Дженнифер Брэди (WTA 24). Поединок состоится 20 февраля (начало в 10:30).
Фаворитом финального поединка считается 23-летняя Осака. Она трижды играла в финалах турнира "Большого шлема" и все три матча выиграла, в том числе и в Мельбурне.
25-летняя Брэди в первые пробилась в финал. Ранее ее наивысшим достижением был прошлогодний полуфинал Открытого чемпионата США.
Букмекеры оценивают победу Осаки в финальном матче коэффициентом 1,22.
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