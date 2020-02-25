"Я посылала его на три буквы". Соперница Контавейт о своем тренере

Во втором круге крупного теннисного турнира в Дохе Анетт Контавейт (WTA 22) сыграет с первой ракеткой Беларуси Ариной Соболенко (WTA 13). Прямая трансляция на Delfi TV (начало в 13:00).
В стартовом поединке Контавейт победила в столице Катара латвийскую теннисистку Анастасию Севастову (WTA 40) - 6:4, 7:6, тогда как уроженка Минска была свободна от игры.
Статистика в пользу белоруски
"У нее очень сильные и трудные удары. Вероятно, мне придется много бегать. Надеюсь, что я подойду к матчу в хорошей форме", - поделилась своими ожиданиями от предстоящего поединка Контвейт.
Ранее Контавейт встречалась с Соболенко один раз. В 2018 году белоруска победила эстонку в финале турнира в Ухане (Китай) - 6:3, 6:3.
21-летняя Соболенко выиграла за свою карьеру 5 профессиональных турниров - у Контавейт только один выигранный турнир в профессиональном туре. Стремительный прогресс Арины в 2018 году - она завершила сезон на 11-м месте мирового рейтинга - связывают с работой российского тренера Дмитрия Турсунова.
Два разрыва за полгода
Однако отношения между ними очень сложные и запутанные. За последние полгода Соболенко дважды (!) объявляла о расставании тренером, но спустя некоторое время она возобновляла сотрудничество.
В недавнем интервью популярному белорусскому изданию "Прессбол" Соболенко честно сказала, что посылала тренера на три буквы. В ответ Турсунов отправлял ее туда же.
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