"Я посылала его на три буквы". Соперница Контавейт о своем тренере

В стартовом поединке Контавейт победила в столице Катара латвийскую теннисистку Анастасию Севастову (WTA 40) - 6:4, 7:6, тогда как уроженка Минска была свободна от игры.

Статистика в пользу белоруски

"У нее очень сильные и трудные удары. Вероятно, мне придется много бегать. Надеюсь, что я подойду к матчу в хорошей форме", - поделилась своими ожиданиями от предстоящего поединка Контвейт.

Ранее Контавейт встречалась с Соболенко один раз. В 2018 году белоруска победила эстонку в финале турнира в Ухане (Китай) - 6:3, 6:3.

21-летняя Соболенко выиграла за свою карьеру 5 профессиональных турниров - у Контавейт только один выигранный турнир в профессиональном туре. Стремительный прогресс Арины в 2018 году - она завершила сезон на 11-м месте мирового рейтинга - связывают с работой российского тренера Дмитрия Турсунова.

Два разрыва за полгода

Однако отношения между ними очень сложные и запутанные. За последние полгода Соболенко дважды (!) объявляла о расставании тренером, но спустя некоторое время она возобновляла сотрудничество.

В недавнем интервью популярному белорусскому изданию "Прессбол" Соболенко честно сказала, что посылала тренера на три буквы. В ответ Турсунов отправлял ее туда же.