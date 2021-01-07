Выступавшая в Ласнамяэ украинка подозревается в применении допинга

24 ноября Ястремская сдала внесоревновательный тест, который был отправлен в лабораторию, аккредитованную Всемирным антидопинговым агентством. В пробе мочи теннисистки были обнаружены метаболиты местеролона, который входит в число запрещенных препаратов.

Ястремская заявила, что она поражена и шокирована этой новостью. Молодая украинка намерена очистить свое имя от грязных подозрений.

"Я твердо заявляю, что никогда не принимала улучшающие работоспособность препараты или любые запрещенные вещества.

9 ноября я сдала отрицательный тест на последнем турнире WTA в Линце. После этого турнира я перестала тренироваться, чтобы отдохнуть перед стартом нового сезона.

Очень низкая концентрация метаболита местеролона была обнаружена в моей моче. Учитывая очень низкую концентрацию и негативный тест двумя неделями ранее, я получила научное мнение о том, что запрещенным препаратом мог быть загрязнен состав чего-то другого. Также я получила информацию, что этот препарат используется в качестве лекарства для мужчин. Женщины редко используют его из-за негативных побочных эффектов".

В феврале Ястремская планировала выступать на Открытом чемпионате Австралии, но теперь ее участие находится под вопросом.

За свою карьеру уроженка Одессы выиграла 3 профессиональных турнира и заработала 2 млн долларов призовых.