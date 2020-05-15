ВИДЕО: Зажигательный секси-танец в исполнении украинки
Сильнейшая украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 5) выложила в "Инстаграме" зажигательный танец.
Сильнейшая украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 5) выложила в "Инстаграме" зажигательный танец.
Подписчики первой ракетки Украины высоко оценили танцевальные способности одесситки.
"Очень хороша", "Отлично", "Танцуешь не хуже, чем играешь", "Великолепно", "Она фантастична", - поклонники теннисистки не стесняются на комплименты Свитолиной в комментариях.
Из-за пандемии коронавируса теннисные турниры были приостановлены в середине марта. Когда возобновится сезон, точной информации пока нет.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Мужчина взял цемент, лотки от яиц и сделал стильную вещь в сад
Соседи смеялись над крошечным домиком, но вид внутри их удивил
Трюк с мылом: за пару минут горелки как новые
От чего на самом деле умирали пациенты в больнице Петербурга