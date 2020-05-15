ВИДЕО: Зажигательный секси-танец в исполнении украинки

Подписчики первой ракетки Украины высоко оценили танцевальные способности одесситки.

"Очень хороша", "Отлично", "Танцуешь не хуже, чем играешь", "Великолепно", "Она фантастична", - поклонники теннисистки не стесняются на комплименты Свитолиной в комментариях.

Из-за пандемии коронавируса теннисные турниры были приостановлены в середине марта. Когда возобновится сезон, точной информации пока нет.