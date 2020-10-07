ВИДЕО: Внук футболиста сборной СССР пробился в полуфинал "Ролан Гаррос"
22-летний грек Стефанос Циципас в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции по теннису победил россиянина Андрея Рублева - 7:5, 6:2, 6:3.
22-летний грек Стефанос Циципас в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции по теннису победил россиянина Андрея Рублева - 7:5, 6:2, 6:3.
Циципас второй раз в карьере достиг полуфинальной стадии на турнирах "Большого шлема". В 2019 году он выходил в квартет сильнейших на Открытом чемпионате Австралии.
Греческий теннисист из спортивной семьи. Его дед - известный футболист сборной СССР Сергей Сальников, чемпион Олимпиады-1956. Мама - Юлия Сальникова - неоднократный призер чемпионатов СССР по теннису.
Соперником Циципаса в полуфинале будет серб Новак Джокович, победивший испанца Пабло Карреньо-Бусто - 4:6, 6:2, 6:3, 6:4.
Другую полуфинальную пару образовали аргентинец Диего Шварцман и 12-кратный победитель "Ролан Гаррос" Рафаэль Надаль (Испания).
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