ВИДЕО: Ужасное падение теннисистки во время матча
Бельгийская теннисистка Кирстен Флипкенс (WTA 86) не смогла доиграть поединок второго круга в Абу-Даби против представительницы США Софии Кенин (WTA 4) из-за нелепого падения на корте.
Бельгийская теннисистка Кирстен Флипкенс (WTA 86) не смогла доиграть поединок второго круга в Абу-Даби против представительницы США Софии Кенин (WTA 4) из-за нелепого падения на корте.
Флипкенс выиграла первый сет у победительницы Открытого чемпионата Австралии - 7:5. В концовке второй партии при счете 4:5 в пользу Кенин бельгийка пыталась выполнить удар с задней линии, но после прыжка приземлилась левой ногой на рекламный щит.
В результате падения Флипкенс вывернула голеностоп и вынуждена была отказаться от продолжения матча.
10 января Кирстен исполнится 34 года. Участие в Открытом чемпионате Австралии, который пройдет в феврале, теперь под вопросом.
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