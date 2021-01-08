ВИДЕО: Ужасное падение теннисистки во время матча

Флипкенс выиграла первый сет у победительницы Открытого чемпионата Австралии - 7:5. В концовке второй партии при счете 4:5 в пользу Кенин бельгийка пыталась выполнить удар с задней линии, но после прыжка приземлилась левой ногой на рекламный щит.

В результате падения Флипкенс вывернула голеностоп и вынуждена была отказаться от продолжения матча.

10 января Кирстен исполнится 34 года. Участие в Открытом чемпионате Австралии, который пройдет в феврале, теперь под вопросом.

Ouch, this looks very nasty, when will they get rid of those stupid things? It's too dangerous for the players. pic.twitter.com/0amMdZViqT — LorenaPopa 🕵️‍♀️🎾 (@popalorena) January 8, 2021