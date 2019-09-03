03.09.2019, 21:10

ВИДЕО: Украинка Свитолина - первая полуфиналистка US Open

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Elina Svitolina
Elina Svitolina Foto: MATTHEW STOCKMAN, AFP

На Открытом чемпионате США по теннису начались четвертьфинальные матчи. Первой полуфиналисткой турнира стала украинка Элина Свитолина (WTA 5), обыгравшая британку Йоханну Конта (WTA 16) - 6:4, 6:4.

За ходом матча на центральном корте внимательно наблюдал возлюбленный украинки французский теннисист Гаэль Монфис, который сам будет биться в Нью-Йорке за вход в полуфинал.

Свитолина впервые пробилась в полуфинал US Open. На следующей неделе она вернет себе звание третьей ракетки мира. В полуфинале уроженка Одессы сыграет с победительницей матча Серена Уильямс (WTA 8 США) - Ван Цян (WTA 18 Китай).

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