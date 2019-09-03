ВИДЕО: Украинка Свитолина - первая полуфиналистка US Open

За ходом матча на центральном корте внимательно наблюдал возлюбленный украинки французский теннисист Гаэль Монфис, который сам будет биться в Нью-Йорке за вход в полуфинал.

Свитолина впервые пробилась в полуфинал US Open. На следующей неделе она вернет себе звание третьей ракетки мира. В полуфинале уроженка Одессы сыграет с победительницей матча Серена Уильямс (WTA 8 США) - Ван Цян (WTA 18 Китай).