ВИДЕО: Украинка и россиянин - первые полуфиналисты US Open

За ходом матча на центральном корте внимательно наблюдал возлюбленный украинки французский теннисист Гаэль Монфис, который сам будет биться в Нью-Йорке за вход в полуфинал.

24-летняя Свитолина впервые пробилась в полуфинал US Open. На следующей неделе она вернет себе звание третьей ракетки мира. В полуфинале уроженка Одессы сыграет с победительницей матча Серена Уильямс (WTA 8 США) - Ван Цян (WTA 18 Китай).

В мужском одиночном разряде первым полуфиналистом стал россиянин Даниил Медведев(ATP 5), обыгравший швейцарца Стэна Вавринку (ATP 24) - 7:6, 6:3, 3:6, 6:1.

23-летний российский теннисист впервые пробился в полуфинал турниров "Большого шлема".