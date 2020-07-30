ВИДЕО: "Ты что, слепой?" Остапенко показала в Тонди эмоции
Победительница Открытого чемпионата Франции по теннису Елена Остапенко известна своим эмоциональным поведением на корте. Свой характер 23-летняя рижанка показала и в Теннисном центре "Тонди", где проходит матчевая встреча Эстония - Латвия.
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