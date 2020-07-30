ВИДЕО: "Ты что, слепой?" Остапенко показала в Тонди эмоции

Первая ракетка Латвии в поединке против Кайи Канепи неоднократно вступала в спор с арбитром, который, по мнению теннисистки, несколько раз ошибочно определял положение мяча.

"Ты что, слепой?", "Ты вообще видишь мяч?" - обращалась к судье в первом сете разгневанная латвийская теннисистка.

Поединок Канепи - Остапенко завершился победой опытной эстонки - 6:3, 6:4. Во второй день матчевой встречи звезда латвийского тенниса сыграет с Анетт Контавейт. Прямая трансляция на Delfi TV (начало вечерней сессии в 18:00).