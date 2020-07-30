ВИДЕО: "Ты что, слепой?" Остапенко поговорила в Тонди с судьей

Победительница Открытого чемпионата Франции по теннису Елена Остапенко известна своим эмоциональным поведением на корте. Свой характер 23-летняя рижанка показала и в Теннисном центре "Тонди", где проходит матчевая встреча Эстония - Латвия.
Первая ракетка Латвии в поединке против Кайи Канепи неоднократно вступала в спор с арбитром, который, по мнению теннисистки, несколько раз ошибочно определял положение мяча.
"Ты что, слепой?", "Ты вообще видишь мяч?" - обращалась к судье в первом сете разгневанная латвийская теннисистка.
Поединок Канепи - Остапенко завершился победой опытной эстонки - 6:3, 6:4. Во второй день матчевой встречи звезда латвийского тенниса сыграет с Анетт Контавейт. Прямая трансляция на Delfi TV (начало вечерней сессии в 18:00).
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