ВИДЕО: Теннисист поставил фанату автограф ... на лбу
Обычно болельщики приносят с собой теннисные мячи, но, судя по видео, этот болельщик специально подставил свой лоб.
Обычно болельщики приносят с собой теннисные мячи, но, судя по видео, этот болельщик специально подставил свой лоб.
Швейцарский теннисист Стэн Вавринка после победы над сербом Новаком Джоковичем в матче 1/8 финала US Open расписался на лбу фаната.
Зритель Открытого чемпионата США после игры попросил швейцарца оставить автограф у себя на лбу, что и сделал теннисист:
When you left your tennis ball at home… ✍️😂
🎥: @usopen | @stanwawrinka | #USOpen pic.twitter.com/GOnKUHL20Z— ATP Tour (@ATP_Tour) 2 сентября 2019 г.
В 1/8 Стэв Вавринка обыграл первую ракетку мира Новака Джоковича со счетом 6:4, 7:5, 2:1. Из-за травмы Джокович не смог продолжить матч. В следующем раунде Вавринка встретится с россиянином Даниилом Медведевым.
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