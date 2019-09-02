ВИДЕО: Теннисист поставил фанату автограф ... на лбу

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка после победы над сербом Новаком Джоковичем в матче 1/8 финала US Open расписался на лбу фаната.

Зритель Открытого чемпионата США после игры попросил швейцарца оставить автограф у себя на лбу, что и сделал теннисист:





В 1/8 Стэв Вавринка обыграл первую ракетку мира Новака Джоковича со счетом 6:4, 7:5, 2:1. Из-за травмы Джокович не смог продолжить матч. В следующем раунде Вавринка встретится с россиянином Даниилом Медведевым.