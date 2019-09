ВИДЕО: Теннисист поставил фанату автограф ... на лбу

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка после победы над сербом Новаком Джоковичем в матче 1/8 финала US Open расписался на лбу фаната.

Зритель Открытого чемпионата США после игры попросил швейцарца оставить автограф у себя на лбу, что и сделал теннисист:

