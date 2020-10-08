ВИДЕО: Стали известны финалистки Открытого чемпионата Франции

В четвертьфинале Подороска сенсационно обыграла украинку Элину Свитолину, но против агрессивно игравшей Швентек она не устояла. Поединок продолжался 70 минут.

Швентек не проиграла ни одной партии

Польская теннисистка провела на кортах Парижа 6 матчей, но пока не проиграла ни одного сета и отдала соперницам всего 23 гейма. Самый длинный матч Швентек на турнире – четвертьфинал против Мартины Тревизан – продолжался всего 78 минут.

Полька впервые вышла в финал турнира "Большого шлема". Для нее это будет лишь второй финал уровня ВТА – в прошлом году она дошла до решающего матча в Лугано, но проиграла его словенке Полоне Херцог.

Второй финал "Большого шлема" для Кенин

Соперницей Швентек в финальном поединке - он пройдет 10 октября - будет 21-летня американка русского происхождения Софья Кенин (ВТА 6), которая в этом году уже выиграла Открытый чемпионат Австралии.

В полуфинале уроженка Москвы в упорном поединке одолела двукратную чемпионку Уимблдона Петру Квитову (ВТА 11) - 6:4, 7:5.

Полуфиналы в мужском одиночном разряде будут сыграны в Париже 9 октября.