ВИДЕО: Соболенко выиграла финал в Абу-Даби у Кудерметовой

Победительницей первого теннисного турнира в 2021 году стала Арина Соболенко (WTA 10). В финале 22-летняя белоруска уверенно обыграла в Абу-Даби россиянку Веронику Кудерметову (WTA 46) - 6:2, 6:2. Соболенко выиграла третий турнир подряд - ее победная серия насчитывает 15 матчей.
Поединок в Эмиратах продолжался 65 минут. Счет личных встреч между теннисистками стал 2:0 в пользу Соболенко.
За победу Соболенко получила 68 570 долларов призовых и 470 рейтинговых очков. В новом мировом рейтинге она поднимется на 7-е место - лучший результат в карьере.
Уроженка Минска выиграла 9 профессиональных турниров в одиночном разряде, но на турнирах "Большого шлема" она пока еще ни разу не добиралась до четвертьфинала. Следующая попытка покорить этот рубеж ей представится в феврале, когда стартует Открытый чемпионат Австралии.
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