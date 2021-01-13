13.01.2021, 11:45

ВИДЕО: Соболенко выиграла финал в Абу-Даби у Кудерметовой


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ВИДЕО: Соболенко выиграла финал в Абу-Даби у Кудерметовой
Aryna Sabalenka ZUMAPRESS.com

Победительницей первого теннисного турнира в 2021 году стала Арина Соболенко (WTA 10). В финале 22-летняя белоруска уверенно обыграла в Абу-Даби россиянку Веронику Кудерметову (WTA 46) - 6:2, 6:2. Соболенко выиграла третий турнир подряд - ее победная серия насчитывает 15 матчей.

Поединок в Эмиратах продолжался 65 минут. Счет личных встреч между теннисистками стал 2:0 в пользу Соболенко.

За победу Соболенко получила 68 570 долларов призовых и 470 рейтинговых очков. В новом мировом рейтинге она поднимется на 7-е место - лучший результат в карьере.

Уроженка Минска выиграла 9 профессиональных турниров в одиночном разряде, но на турнирах "Большого шлема" она пока еще ни разу не добиралась до четвертьфинала. Следующая попытка покорить этот рубеж ей представится в феврале, когда стартует Открытый чемпионат Австралии.

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