ВИДЕО: Соболенко выиграла финал в Абу-Даби у Кудерметовой

Поединок в Эмиратах продолжался 65 минут. Счет личных встреч между теннисистками стал 2:0 в пользу Соболенко.

За победу Соболенко получила 68 570 долларов призовых и 470 рейтинговых очков. В новом мировом рейтинге она поднимется на 7-е место - лучший результат в карьере.

Уроженка Минска выиграла 9 профессиональных турниров в одиночном разряде, но на турнирах "Большого шлема" она пока еще ни разу не добиралась до четвертьфинала. Следующая попытка покорить этот рубеж ей представится в феврале, когда стартует Открытый чемпионат Австралии.