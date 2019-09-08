08.09.2019, 18:52
ВИДЕО: Собака-оракул предсказала победителя финала US Open
Исход женского финала был угадан верно, но тогда предсказывала другая собака.
Исход женского финала был угадан верно, но тогда предсказывала другая собака.
Прогноз делался после официального обращения пресс-службы Открытого чемпионата США по теннису. Собаке по кличке Бэйлис нужно было выбрать между двумя мисками с едой, на которых были фото "Медведев" и "Надаль":
No pressure, Bailey.
The trophy is on the line in our final Pooch's Pick!#USOpen pic.twitter.com/rFQs8vxkaD— US Open Tennis (@usopen) September 8, 2019
Финальный матч начнется сегодня в 23:00 по таллиннскому времени. В нем встретятся россиянин Даниил Медведев и испанец Рафаэль Надаль. RusDelfi проведет прямую текстовую трансляцию поединка.
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