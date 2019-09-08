ВИДЕО: Собака-оракул предсказала победителя финала US Open

Прогноз делался после официального обращения пресс-службы Открытого чемпионата США по теннису. Собаке по кличке Бэйлис нужно было выбрать между двумя мисками с едой, на которых были фото "Медведев" и "Надаль":

No pressure, Bailey. The trophy is on the line in our final Pooch's Pick!#USOpen pic.twitter.com/rFQs8vxkaD — US Open Tennis (@usopen) September 8, 2019





Финальный матч начнется сегодня в 23:00 по таллиннскому времени. В нем встретятся россиянин Даниил Медведев и испанец Рафаэль Надаль. RusDelfi проведет прямую текстовую трансляцию поединка.