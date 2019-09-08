08.09.2019, 18:52

ВИДЕО: Собака-оракул предсказала победителя финала US Open


rus.delfi.ee
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ВИДЕО: Собака-оракул предсказала победителя финала US Open
Фото: twitter.com @usopen

Исход женского финала был угадан верно, но тогда предсказывала другая собака.

Прогноз делался после официального обращения пресс-службы Открытого чемпионата США по теннису. Собаке по кличке Бэйлис нужно было выбрать между двумя мисками с едой, на которых были фото "Медведев" и "Надаль":


Финальный матч начнется сегодня в 23:00 по таллиннскому времени. В нем встретятся россиянин Даниил Медведев и испанец Рафаэль Надаль. RusDelfi проведет прямую текстовую трансляцию поединка.

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