25.08.2020, 16:45
ВИДЕО: Серена Уильямс сняла юбку во время матча
38-летняя американка Серена Уильямс (WTA 9) во время теннисного поединка в Нью-Йорке с голландкой Аранчой Рус (WTA 72) сняла юбку.
38-летняя американка Серена Уильямс (WTA 9) во время теннисного поединка в Нью-Йорке с голландкой Аранчой Рус (WTA 72) сняла юбку.
Поединок с участием Серены продолжался три часа. После второй партии из-за жары был объявлен перерыв на 10 минут, по окончании которого американка продолжила игру в шортах.
Серена выиграла матч у соперницы и вышла в 1/8 финала - 7:6, 3:6, 7:6. Следующей соперницей американки будет греческая теннисистка Мария Саккари (WTA 21).
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