ВИДЕО: Серена Уильямс сняла юбку во время матча

Поединок с участием Серены продолжался три часа. После второй партии из-за жары был объявлен перерыв на 10 минут, по окончании которого американка продолжила игру в шортах.

Серена выиграла матч у соперницы и вышла в 1/8 финала - 7:6, 3:6, 7:6. Следующей соперницей американки будет греческая теннисистка Мария Саккари (WTA 21).