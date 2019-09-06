ВИДЕО: Серена разгромила Свитолину и атакует вечный рекорд

37-летняя Серена превосходила соперницу во всех компонентах и отлично передвигалась по корту. Американка в 33-й раз вышла в финал турниров "Большого шлема". Пока на ее счету 23 титула, 6 из которых она выиграла на US Open.

По количеству завоеванных титулов на турнирах "Большого шлема" Уильямс-младшая уступает только австралийке Маргарет Корт, у которой 24 победы.

Соперницей Серены в финале будет 19-летняя канадка Бьянка Андрееску (WTA 15), выигравшая марафонский матч у швейцарки Белинды Бенчич (WTA 12) - 7:6, 7:5. Во второй партии Андрееску уступала 2:5, но сумела изменить характер матча. Интересно, что год назад канадская теннисистка находилась лишь в третьей сотне мирового рейтинга.

Мужские полуфиналы US Open пройдут 6 сентября. Первыми на корт выйдут россиянин Даниил Медведев и болгарин Григор Димитров (начало в 23:00).