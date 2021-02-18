ВИДЕО: Серена проиграла полуфинал Осаке, Джокович победил Карацева

Первый полуфинальный поединок в Мельбурне продолжался 75 минут. Счет личных встреч стал 3:2 в пользу японской теннисистки.

Осака не знает поражений в финалах

Осака не очень удачно начала полуфинальный матч, но затем она выиграла 5 геймов подряд и спокойно довела сет до победы.

Во втором сете Серена ликвидировала отставание в два гейма и догнала соперницу (4:4). Однако в самый неподходящий момент неудачно сыграла на своей подаче.

23-летняя Осака в четвертый раз в карьере пробилась в финал турнира "Большого шлема". Ее соперницей в решающем поединке будет американка Дженнифер Брэди (WTA 24), обыгравшая представительницу Чехии Каролину Мухову (WTA 27) 6:4, 3:6, 6:4. Три предыдущих финала Наоми выиграла.

Джокович победил Карацева

Программу игрового дня в Мельбурне завершил первый полуфинальный поединок в мужском одиночном разряде. Лидер мирового рейтинга Новак Джокович (Сербия) победил россиянина Аслана Карацева (ATP 114) - 6:3, 6:4, 6:2.

Соперник сербского теннисиста по финалу определится в поединке Даниил Медведев (Россия) - Стефанос Циципас (Греция). Этот матч состоится 19 февраля.

Джокович в 9-й раз вышел в финал Открытого чемпионата Австралии. Все 8 предыдущих финалов он выиграл.