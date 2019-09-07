ВИДЕО: Россиянин Медведев в финале US Open. Его соперник знаменитый Рафа

Для 23-летнего Медведева - это четвертый финал за последний месяц на кортах США и Канады. 20 побед и 2 поражения - таков баланс его встреч за этот период.

Первый после Сафина

Медведев стал первым российским теннисистом за 14 лет, сумевшим пробиться в финал турнира Большого шлема" - до него это делал Марат Сафин на Открытом чемпионате Австралии в 2005 году.

Сафин является и единственным российским теннисистом, которому удалось выиграть US Open - случилось это в 2000 году.

Состоится ли реванш?

Соперником Медведева в финале будет вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль, победивший итальянца Маттео Берреттини - 7:6, 6:4, 6:1.

33-летний Надаль выиграл за свою карьеру 18 турниров "Большого шлема", в том числе 3 на US Open.

Медведев и Надаль совсем недавно встречались между собой на крупном турнире в Монреале. Тот поединок за час с небольшим легко выиграл опытный испанец - 6:3, 6:0.