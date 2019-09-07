ВИДЕО: Россиянин Медведев в финале US Open. Его соперник знаменитый Рафа

Первым финалистом Открытого чемпионата США по теннису в мужском одиночном разряде стал россиянин Даниил Медведев (АTP 5), обыгравший болгарина Григора Димитрова (ATP 78) - 7:6, 6:4, 6:3.
Для 23-летнего Медведева - это четвертый финал за последний месяц на кортах США и Канады. 20 побед и 2 поражения - таков баланс его встреч за этот период.
Первый после Сафина
Медведев стал первым российским теннисистом за 14 лет, сумевшим пробиться в финал турнира Большого шлема" - до него это делал Марат Сафин на Открытом чемпионате Австралии в 2005 году.
Сафин является и единственным российским теннисистом, которому удалось выиграть US Open - случилось это в 2000 году.
Состоится ли реванш?
Соперником Медведева в финале будет вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль, победивший итальянца Маттео Берреттини - 7:6, 6:4, 6:1.
33-летний Надаль выиграл за свою карьеру 18 турниров "Большого шлема", в том числе 3 на US Open.
Медведев и Надаль совсем недавно встречались между собой на крупном турнире в Монреале. Тот поединок за час с небольшим легко выиграл опытный испанец - 6:3, 6:0.
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