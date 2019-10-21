ВИДЕО: Рафаэль Надаль женился

Свадебная церемония состоялась на родной для теннисиста Мальорке в поместье Ла-Форталеза. По данным СМИ, 33-летний Надаль и 31-летняя Перельо встречаются с 2005 года.

Церемонию посетили около 350 гостей, в том числе король Испании Хуан Карлос и его супруга София. Также на свадьбе присутствовали бывшие и нынешние теннисисты Карлос Мойя, Давид Феррер, Фелисиано Лопес и другие гости.

Надаль является 19-кратным победителем турниров серии Большого шлема.