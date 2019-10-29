ВИДЕО: Первая ракетка мира проиграла запасной теннисистке

Первая ракетка мира Эшли Барти (Австралия) неожиданно проиграла во втором туре голландке Кики Бертенс (WTA 10) - 6:3, 3:6, 4:6. Интересно, что Бертенс начинала турнир в качестве запасной, но из-за травмы японки Наоми Осаки ей пришлось выйти на корт.

В другом поединке дня чешка Петра Квитова (WTA 6) проиграла швейцарке Белинде Бенчич (WTA 7) - 3:6, 6:1, 4:6. Для Квитовой это второе поражение в турнире.

Прошлогодняя победительница Итогового чемпионата WTA украинка Элина Свитолина (WTA 8) выступает в параллельной группе. В первом туре уроженка Одессы победила вторую ракетку мира Каролину Плишкову (Чехия) - 7:6 (14:12), 6:4.

Поединки в Шэньчжэне отличаются большим упорством. Теннисисткам есть за что бороться. За каждый выигранный матч на групповой стадии турнира они получают от организаторов турнира по 305 000 долларов призовых.