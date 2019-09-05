ВИДЕО: Определились все полуфиналистки Открытого чемпионата США

На Открытом чемпионате США по теннису определилась все полуфиналистки. В заключительном четвертьфинальном матче канадка Бьянка Андрееску (WTA 15) в двухчасовом поединке одолела бельгийку Элизу Мертенс (WTA 26) - 3:6, 6:2, 6:3.
19-летняя Андрееску впервые пробилась в полуфинал на турнирах "Большого шлема". Ее соперницей будет 22-летняя швейцарка Белинда Бенчич (WTA 12), одержавшая победу над хорваткой Донной Векич (WTA 23) - 7:6, 6:3.
В другой полуфинальной паре украинка Элина Свитолина сразится с американкой Сереной Уильямс.
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