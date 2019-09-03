ВИДЕО: Определились все четвертьфиналистки US Open

На Открытом чемпионате США по теннису определились все участницы 1/4 финала. Прошлогодняя победительница японка Наоми Осака (WTA 1) сложила чемпионские полномочия, проиграв за вход в четвертьфинал швейцарке Белинде Бенчич (WTA 12) - 5:7, 4:6.
Осака не сумела защитить прошлогодние очки - первой ракеткой мира на следующей неделе вновь станет австралийка Эшли Барти, которая также завершила выступление в одиночном разряде.
Открытый чемпионат США - 1/4 финала Элина Свитолина (WTA 5 Украина) - Йоханна Конта (WTA 16 Великобритания) Серена Уильямс (WTA 8 США) - Ван Цян (WTA 18 Китай) Белинда Бенчич (WTA 12 Швейцария) - Донна Векич (WTA 23 Хорватия) Элиза Мертенс (WTA 26 Бельгия) - Бьянка Андрееску (WTA 15 Канада)
Четвертьфинальные поединки Открытого чемпионата США пройдут 3-4 сентября.
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