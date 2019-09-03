03.09.2019, 01:45

ВИДЕО: Определились все четвертьфиналистки US Open


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Naomi Osaka
Naomi OsakaFoto: CLIVE BRUNSKILL, AFP

На Открытом чемпионате США по теннису определились все участницы 1/4 финала. Прошлогодняя победительница японка Наоми Осака (WTA 1) сложила чемпионские полномочия, проиграв за вход в четвертьфинал швейцарке Белинде Бенчич (WTA 12) - 5:7, 4:6.

Осака не сумела защитить прошлогодние очки - первой ракеткой мира на следующей неделе вновь станет австралийка Эшли Барти, которая также завершила выступление в одиночном разряде.

Открытый чемпионат США - 1/4 финала
Элина Свитолина (WTA 5 Украина) - Йоханна Конта (WTA 16 Великобритания)
Серена Уильямс (WTA 8 США) - Ван Цян (WTA 18 Китай)
Белинда Бенчич (WTA 12 Швейцария) - Донна Векич (WTA 23 Хорватия)
Элиза Мертенс (WTA 26 Бельгия) - Бьянка Андрееску (WTA 15 Канада)

Четвертьфинальные поединки Открытого чемпионата США пройдут 3-4 сентября.

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