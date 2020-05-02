ВИДЕО: Ножом в спину. Как сломали карьеру первой ракетки мира

27 лет назад в Гамбурге завершился турнир, навсегда изменивший жизнь первой ракетки мира Моники Селеш. Во время четвертьфинального поединка на молодую спортсменку напал с 23-сантиметровым ножом психически больной человек.
К счастью, подкравшийся из-за спины неуравновешенный поклонник немецкой теннисистки Штеффи Граф сумел во время минутной паузы нанести только один удар кухонным ножом. Подоспевшие охранники и брат теннисистки обезвредили нападавшего.
Тяжелая психологическая травма
Лезвие ножа проникло в тело Селеш на полтора сантиметра.
Жизненно важные органы американки югославского происхождения не были задеты, но спортсменка получила глубочайшую психологическую травму. Она не выступала в теннисных турнирах свыше двух лет. Селеш уехала в США, где уединилась в доме за высоким забором, сигнализацией и камерами слежения.
"Те доли секунды навсегда изменили мою жизнь", - написала Селеш в своей автобиографии, вышедшей в 2009 году по завершении спортивной карьеры. В Германию после той атаки с ножом она так, кажется, больше ни разу не приезжала.
Покушение прервало блестящую карьеру 19-летней Селеш. Если перед поездкой в Гамбург она выиграла 8 турниров "Большого шлема", то после нападения в ее активе лишь один выигранный финал на Открытом чемпионате Австралии в 1996 году.
Нападавший избежал тюрьмы
На суде арестованный Гюнтер Пархе заявил, что хотел помочь своей соотечественнице Граф вернуть звание первой ракетки мира.
К тюремному сроку Пархе приговорен не был — суд счел его психически ненормальным, присудил 2 года условно и обязал к принудительному лечению. Семья теннисистки была очень недовольна приговором.
После нападения в Гамбурге на Селеш были усилены меры безопасности на теннисных турнирах.
За свою спортивную карьеру теннисистка заработала почти 15 млн долларов. В настоящий момент 46-летняя Селеш живет во Флориде с мужем -миллиардером Томом Голисано, который на 32 года старше теннисистки.
Отрезала голову дочери: Подробности жуткого убийства в Харькове
Стали известны последние слова умершего от COVID физика-ядерщика
"Ошибка молодости": жуткие кадры из зала суда над матерью-убийцей
Интересные факты о камне, который называют «Розой пустыни»