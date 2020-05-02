ВИДЕО: Ножом в спину. Как сломали карьеру первой ракетки мира

К счастью, подкравшийся из-за спины неуравновешенный поклонник немецкой теннисистки Штеффи Граф сумел во время минутной паузы нанести только один удар кухонным ножом. Подоспевшие охранники и брат теннисистки обезвредили нападавшего.

Тяжелая психологическая травма

Лезвие ножа проникло в тело Селеш на полтора сантиметра.

Жизненно важные органы американки югославского происхождения не были задеты, но спортсменка получила глубочайшую психологическую травму. Она не выступала в теннисных турнирах свыше двух лет. Селеш уехала в США, где уединилась в доме за высоким забором, сигнализацией и камерами слежения.

"Те доли секунды навсегда изменили мою жизнь", - написала Селеш в своей автобиографии, вышедшей в 2009 году по завершении спортивной карьеры. В Германию после той атаки с ножом она так, кажется, больше ни разу не приезжала.

Покушение прервало блестящую карьеру 19-летней Селеш. Если перед поездкой в Гамбург она выиграла 8 турниров "Большого шлема", то после нападения в ее активе лишь один выигранный финал на Открытом чемпионате Австралии в 1996 году.

Нападавший избежал тюрьмы

На суде арестованный Гюнтер Пархе заявил, что хотел помочь своей соотечественнице Граф вернуть звание первой ракетки мира.

К тюремному сроку Пархе приговорен не был — суд счел его психически ненормальным, присудил 2 года условно и обязал к принудительному лечению. Семья теннисистки была очень недовольна приговором.

После нападения в Гамбурге на Селеш были усилены меры безопасности на теннисных турнирах.

За свою спортивную карьеру теннисистка заработала почти 15 млн долларов. В настоящий момент 46-летняя Селеш живет во Флориде с мужем -миллиардером Томом Голисано, который на 32 года старше теннисистки.