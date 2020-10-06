ВИДЕО: Невероятно! 131-я ракетка мира вышла в полуфинал "Ролан Гаррос"

В четвертьфинале 23-летняя аргентинка неожиданно обыграла украинку Элину Свитолину (WTA 5) - 6:2, 6:4. Поединок продолжался 80 минут.

С учетом квалификации Подороска выиграла в Париже 8 матчей подряд. В какой-то степени аргентинке повезло с жеребьевкой. До матча со Свитолиной она не играла с теннисистками из ТОП-50.

У Подороски украинские корни. Ее дедушка и бабушка эмигрировали во время Второй мировой войны в Аргентину.

Соперницей Подороски в полуфинале будет победительница матча Ига Швентек (Польша - WTA 53) - Мария Тревизан (Италия - WTA 159).