ВИДЕО: Невероятно! 131-я ракетка мира вышла в полуфинал "Ролан Гаррос"
На кортах Парижа близится к завершению Открытый чемпионат Франции по теннису. Первой полуфиналисткой турнира стала 131-я ракетка мира Надя Подороска.
На кортах Парижа близится к завершению Открытый чемпионат Франции по теннису. Первой полуфиналисткой турнира стала 131-я ракетка мира Надя Подороска.
В четвертьфинале 23-летняя аргентинка неожиданно обыграла украинку Элину Свитолину (WTA 5) - 6:2, 6:4. Поединок продолжался 80 минут.
С учетом квалификации Подороска выиграла в Париже 8 матчей подряд. В какой-то степени аргентинке повезло с жеребьевкой. До матча со Свитолиной она не играла с теннисистками из ТОП-50.
У Подороски украинские корни. Ее дедушка и бабушка эмигрировали во время Второй мировой войны в Аргентину.
Соперницей Подороски в полуфинале будет победительница матча Ига Швентек (Польша - WTA 53) - Мария Тревизан (Италия - WTA 159).
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