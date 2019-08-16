ВИДЕО: Молодой россиянин сенсационно победил Федерера

Поединок продолжался 62 минуты - так быстро 38-летний Федерер не проигрывал с 2003 года. Пробившийся в основную сетку турнира через квалификацию Рублев впервые в карьере одолел теннисиста из первой тройки мирового рейтинга.

"Он отлично сыграл. В защите, в атаке, на подаче – он не позволил мне абсолютно ничего. Он был везде. Это тяжело для меня, но он отлично подошел к этому матчу. Я впечатлен", – цитирует Федерера ATP Tour.

Рублев выиграл только один профессиональный турнир в карьере. У Федерера 102 титула, в том числе 20 на турнирах "Большого шлема".

В четвертьфинале соперником Рублева будет 23-летний соотечественник Даниил Медведев (ATP 8).