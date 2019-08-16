ВИДЕО: Молодой россиянин сенсационно победил Федерера
21-летний россиянин Андрей Рублев (ATP 70) на крупном теннисном турнире в американском Цинциннати одержал сенсационную победу над третьей ракеткой мира швейцарцем Роджером Федерером - 6:3, 6:4.
21-летний россиянин Андрей Рублев (ATP 70) на крупном теннисном турнире в американском Цинциннати одержал сенсационную победу над третьей ракеткой мира швейцарцем Роджером Федерером - 6:3, 6:4.
Поединок продолжался 62 минуты - так быстро 38-летний Федерер не проигрывал с 2003 года. Пробившийся в основную сетку турнира через квалификацию Рублев впервые в карьере одолел теннисиста из первой тройки мирового рейтинга.
"Он отлично сыграл. В защите, в атаке, на подаче – он не позволил мне абсолютно ничего. Он был везде. Это тяжело для меня, но он отлично подошел к этому матчу. Я впечатлен", – цитирует Федерера ATP Tour.
Рублев выиграл только один профессиональный турнир в карьере. У Федерера 102 титула, в том числе 20 на турнирах "Большого шлема".
В четвертьфинале соперником Рублева будет 23-летний соотечественник Даниил Медведев (ATP 8).
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