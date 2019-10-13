13.10.2019, 15:31
ВИДЕО: Медведев одолел Зверева в финале "Мастерса" в Шанхае
Финальный счет — 6:4, 6:1. Победа стала для Медведева второй на турнирах серии "Мастерс" в этом сезоне, ранее он победил в американском Цинциннати.
Финальный счет — 6:4, 6:1. Победа стала для Медведева второй на турнирах серии "Мастерс" в этом сезоне, ранее он победил в американском Цинциннати.
"Это невероятный успех, турнир в Шанхае — один из моих любимых. Тут очень непросто, нужно уметь управлять своими силами и нервами. Я мечтал одержать здесь победу", — сказал Медведев.
Absolute masterclass from @DaniilMedwed 😳
Watch the @SH_RolexMasters on @TennisTV. pic.twitter.com/rrVl7X2v9e— ATP Tour (@atptour) 13 октября 2019 г.
Победа Медведева в финале турнира в Шанхае — 29-я в 32 матчах сезона и 9-я подряд.
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