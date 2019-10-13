13.10.2019, 15:31

ВИДЕО: Медведев одолел Зверева в финале "Мастерса" в Шанхае


rus.delfi.ee
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Даниил Медведев
Даниил МедведевФото: Scanpix

Финальный счет — 6:4, 6:1. Победа стала для Медведева второй на турнирах серии "Мастерс" в этом сезоне, ранее он победил в американском Цинциннати.

"Это невероятный успех, турнир в Шанхае — один из моих любимых. Тут очень непросто, нужно уметь управлять своими силами и нервами. Я мечтал одержать здесь победу", — сказал Медведев.


Победа Медведева в финале турнира в Шанхае — 29-я в 32 матчах сезона и 9-я подряд.

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