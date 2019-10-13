ВИДЕО: Медведев одолел Зверева в финале "Мастерса" в Шанхае

"Это невероятный успех, турнир в Шанхае — один из моих любимых. Тут очень непросто, нужно уметь управлять своими силами и нервами. Я мечтал одержать здесь победу", — сказал Медведев.





Победа Медведева в финале турнира в Шанхае — 29-я в 32 матчах сезона и 9-я подряд.