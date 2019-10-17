17.10.2019, 16:10

ВИДЕО | Кубок Кремля: Кайа Канепи выбыла из борьбы

 (1)
rus.delfi.ee
EST 1

Сегодня в Москве на Кубке Кремля эстонская теннисистка Кайа Канепи в одной восьмой финала встречалась с посеянной на турнире под вторым номером голландкой Кики Бертенс и уступила ей в напряженной борьбе.

Встреча завершилась в пользу Бертенс, которая в мировом рейтинге занимает восьмую строчку, со счетом 2:1.

Канепи, находящаяся на 109 месте, имела возможность переломить ход игры в свою пользу. После удачного первого сета (6:4) она вела во втором 3:1, а в третьем ее преимущество составляло и вовсе 4:1. Но в итоге оба сета были проиграны 3:6, 5:7.

Матч продолжался 2 часа и 19 минут.

В первом круге Канепи без особых проблем справилась с представительницей Венгрии Тимя Бабош 6:1. 6:3.

Запись трансляции в полном объеме

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: