ВИДЕО: Контавейт выиграла битву у Томлянович, Канепи проиграла

Во втором круге Открытого чемпионата США по теннису сильнейшая эстонская теннисистка Анетт Контавейт (WTA 21) одержала волевую победу над австралийкой Айлой Томлянович (WTA 47) - 4:6, 7:5, 6:2.
Поединок продолжался свыше двух часов. Счет личных встреч стал 2:0 в пользу эстонской теннисистки.
"В начале матча очень сильно мешал ветер. Условия были для нас одинаковые, но соперница лучше приспособилась к такой погоде. Во втором сете удалось немного улучшить игру. В решающей партии играла намного лучше", - так прокомментировала Контавейт поединок с австралийской теннисисткой.
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