ВИДЕО: Контавейт в упорной борьбе проиграла второй ракетке мира

Первая ракетка Эстонии провела хороший матч, но в концовке решающего сета она подустала и стала чаще ошибаться.

"Провела неплохой по содержанию матч. Были возможности выиграть поединок, но уступила сопернице в мелочах: где-то на миллиметр мяч улетел в аут, где-то ошиблась самую малость по длине", - так прокомментировала ход встречи Контавейт.

"Я выглядела на корте не слабее Барти. Играть было тяжело, поскольку здесь очень жарко, но условия тут одинаковые для всех", - добавила Контавейт.

Барти сделала 9 эйсов и совершила 7 двойных ошибок, у Контавейт 4 подачи навылет и 2 ошибки на подаче. Счет личного противостояния стал 2:1 в пользу австралийки.

Впереди у Контавейт заключительный турнир "Большого шлема" - Открытый чемпионат США. Он стартует в Нью-Йорке 26 августа.